Глава правления Роснано Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Чубайс рассказал, что получил положительный результат теста на COVID-19 после командировки и сейчас находится на самоизоляции. Он отметил, что у него небольшая температура и кашель.

«Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — написал Чубайс.

За последние сутки в России зарегистрировали 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Ежедневный прирост увеличивается уже почти месяц, второй день подряд в стране фиксируют более 11 тыс. заражений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире количество заразившихся COVID-19 превысило 35,8 млн человек, более 1 млн из них скончались, почти 25 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших, на первом — США (7,5 млн), на втором — Индия (6,7 млн), на третьем — Бразилия (4,9 млн).