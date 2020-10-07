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В секс-игрушке нашли баг, из‑за которого можно заблокировать пенис навсегда

Семён Гудошников
Сегодня в 18:51

Специалисты по цифровой защите из британской компании Pen Test Partners обнаружили баг в секс-игрушке для мужчин, которая управляется дистанционно в режиме онлайн. Из‑за ошибки девайс может навсегда заблокировать пенис. На результаты тестирования продукта обратил внимание TechCrunch.

Qiui Cellmate позиционируется как «первое в мире устройство для хранения верности, контролируемое через приложение». Интерфейс остался без надлежащих протоколов безопасности, что потенциально позволяет злоумышленникам взломать игрушку пользователя. К тому же к девайсу не прилагается физический ключ, с помощью которого можно освободиться.

© Qiui

Специалисты Pen Test Partners отметили, что приспособление закрепляет металлическое кольцо у основания полового органа, и, чтобы его снять без кода, придется применять дрель или электропилу. Кроме того, интерфейс приложения слил все данные пользователей, в которые входят имена и даты рождения, а также локации их устройств.

Несмотря на то что тестировщики рассказали компании о найденной ошибке еще в апреле, ни в приложении, ни в самом девайсе до сих пор ничего не было исправлено.

Из‑за режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса, по всему миру выросли продажи секс-игрушек. В Китае с января, когда в стране началась вспышка заболевания, бесконтактный стимулятор Womanizer стали покупать на 50% чаще. В Италии с марта его продажи оказались на 60% выше, чем прогнозировалось до карантина.

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