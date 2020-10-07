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Шоу «Luzia» от Cirque du Soleil покажут в российских кинотеатрах

Семён Гудошников
Сегодня в 18:07

На экраны российских кинотеатров выходит шоу «Luzia» от канадской труппы Cirque du Soleil. Его можно будет увидеть с 10 октября.

Представление, вдохновленное мексиканской культурой, погружает зрителей в атмосферу, где «свет (по-испански «luz») успокаивает сердце, а дождь, «lluvia», смягчает нравы». Постановка состоит из сложных акробатических номеров и завораживающих технических решений.

Действие «Luzia» перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана, а затем в пустыню. Шоу проходит в сопровождении живой музыки. В мае Cirque du Soleil опубликовал документальный фильм, который рассказывает о создании «Luzia».

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Афиши».

В период пандемии коронавируса Cirque du Soleil столкнулся с финансовыми трудностями из‑за отмененных выступлений. В конце июня компания подала заявление на защиту от банкротства и уволила 3480 сотрудников. «Афиша Daily» поговорила с одним из работников цирка о ситуации.

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