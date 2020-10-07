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В российских городах и селах в честь Путина назвали 22 улицы. Большинство — на Северном Кавказе

Семён Гудошников
Сегодня в 17:37

Сейчас в российских населенных пунктах имя действующего президента носят 22 улицы, выяснили «Открытые медиа». Большинство из них находятся на Северном Кавказе: 7 в Дагестане, 3 в Ингушетии и 2 в Чечне.

В Татарстане расположены 3 улицы имени Владимира Путина, в Красноярском крае — 2. По одной такой улице есть в Оренбургской, Курганской и Смоленской областях, Удмуртии и Ханты-Мансийском автономном округе.

Почти все улицы с именем президента находятся в селах и деревнях. Среди крупных городов улица, названная в честь Путина, есть только в Грозном — там его имя с 2008 года носит главный проспект города.

По данным РБК, первая улица имени Путина появилась еще в 2002 году в ингушском селе Ольгети. Тогда село отстраивали после наводнения, и местные жители решили отблагодарить Путина за помощь в восстановлении.

В 2008 году после переименования в его честь грозненского проспекта Владимир Путин попросил больше не называть улицы его именем. «Сам он не имеет ни права, ни возможности давить на кого‑либо, но предпочел бы, чтобы подобного больше не случалось», — пояснял позицию президента его пресс-секретарь.

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