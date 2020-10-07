На Аляске проголосовали за самого толстого медведя. Победил самец по кличке 747

Национальный парк Катмай на Аляске провел ежегодное голосование за самого толстого медведя. В этом году победил самец по кличке 747, сообщает руководство природной территории.

Состязание проводится каждую осень с 2014 года. Катмай — одно из самых известных мест для наблюдения за медведями. За тем, как животные бродят вокруг реки Брукс и отъедаются неркой, можно посмотреть через онлайн-стрим.