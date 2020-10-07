На Аляске проголосовали за самого толстого медведя. Победил самец по кличке 747

Национальный парк Катмай на Аляске провел ежегодное голосование за самого толстого медведя. В этом году победил самец по кличке 747, сообщает руководство природной территории.
Состязание проводится каждую осень с 2014 года. Катмай — одно из самых известных мест для наблюдения за медведями. За тем, как животные бродят вокруг реки Брукс и отъедаются неркой, можно посмотреть через онлайн-стрим.
747 считается одним из крупнейших медведей, обитающих на Аляске. Он начал заметно прибавлять в весе в 2019 году и в результате растолстел до 635 килограмм.
Победителем прошлого года был самец по имени Чанк, который сейчас занял только второе место. В парке Катмай рассказали, что он возглавляет местную иерархию медведей.
Соседи 747 и Чанка, белые медведи, могут исчезнуть из‑за глобального потепления к 2100 году. Канадские и американские ученые провели исследование, согласно результатам которого вид уже достиг предела своих возможностей выживания в нынешних условиях.