Посмотрите, как украсят Петербург к Новому году. На это власти города выделили 182 млн рублей

Власти Петербурга выделили около 182 миллионов рублей из бюджета на праздничное оформление города к Новому году. Об этом сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
Улицы и мосты Петербурга начнут украшать с 9 ноября. В программу включено 170 адресов, в том числе главные улицы и площади города, набережные и места праздничных гуляний. Обещают установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи элементов нарядного оформления.
По словам Рябовола, «современный и динамичный» проект оформления Дворцового моста станет «вишенкой» на «праздничном «торте» украшения города». Подсветка моста заработает 20 декабря, тогда же зажгут огни на главной новогодней елке на Дворцовой площади.
Для украшения Петербурга будут также использованы конкурсные работы детских художественных школ. Например, новогодние плакаты — их разместят на улицах города в начале декабря.