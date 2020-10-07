Посмотрите, как украсят Петербург к Новому году. На это власти города выделили 182 млн рублей

Власти Петербурга выделили около 182 миллионов рублей из бюджета на праздничное оформление города к Новому году. Об этом сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Улицы и мосты Петербурга начнут украшать с 9 ноября. В программу включено 170 адресов, в том числе главные улицы и площади города, набережные и места праздничных гуляний. Обещают установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи элементов нарядного оформления.