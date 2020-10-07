перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России снова выявили более 11 тыс. случаев коронавируса 10:41
Посмотрите, как украсят Петербург к Новому году. На это власти города выделили 182 млн рублей 10:09
В ФАС назвали предельную стоимость российской вакцины от COVID-19 9:25
Навальный дал интервью «Медиазоне» и Русской службе Би-би-си 8:45
Американские ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19 3:53
Meghan Holmes/Unsplash Британский фитнес-клуб назвал спортивную программу «12 лет рабства». Компанию обвинили в расизме
Британский фитнес-клуб назвал спортивную программу «12 лет рабства». Компанию обвинили в расизме 3:19
HBO Max снимет мультсериал «Бэтколеса» о машинах Готэм-Сити 2:38
Future Islands выпустила анимационное видео на новый сингл «Born In A War» 2:13
Пенелопа Крус опубликовала в инстаграме постер фильма «355». Фанаты приняли его за поддержку Армении 1:46
В Москве появились билборды против домашнего насилия 0:07
Aileenwthenews/Twitter Умер сооснователь рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален
Умер сооснователь рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален Вчера в 23:34
Врачи назвали главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян Вчера в 23:25
Россия вошла в пятерку стран, которые активно отказываются от наличных во время пандемии Вчера в 22:52
В Великих Луках 13 школьников госпитализировали с торжественной линейки. СК возбудил уголовное дело Вчера в 22:37
ЮНЕСКО и «ВКонтакте» создали чат-бот для подростков о взрослении, здоровье и отношениях Вчера в 22:29
«Государственный дарвиновский музей»/Facebook В Москве выставят чучело аллигатора Сатурна, пережившего Вторую мировую, СССР и начало пандемии
В Москве выставят чучело аллигатора Сатурна, пережившего Вторую мировую, СССР и начало пандемии Вчера в 22:12
Apple назвала дату новой презентации. На ней могут показать iPhone 12 Вчера в 22:07
Паровозик Томас из книг Уилберта Одри вернется на большой экран. Фильм снимет Марк Форстер Вчера в 22:03
В Пермском крае река Яйва стала «ржавой» из‑за загрязнения водами из местных шахт Вчера в 21:15
Лауреаты Нобелевской премии по физике, интервью Навального Дудю и другие новости дня Вчера в 20:57 Дайджест
Отключить рекламу

Посмотрите, как украсят Петербург к Новому году. На это власти города выделили 182 млн рублей

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:09

Власти Петербурга выделили около 182 миллионов рублей из бюджета на праздничное оформление города к Новому году. Об этом сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Улицы и мосты Петербурга начнут украшать с 9 ноября. В программу включено 170 адресов, в том числе главные улицы и площади города, набережные и места праздничных гуляний. Обещают установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи элементов нарядного оформления.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

По словам Рябовола, «современный и динамичный» проект оформления Дворцового моста станет «вишенкой» на «праздничном «торте» украшения города». Подсветка моста заработает 20 декабря, тогда же зажгут огни на главной новогодней елке на Дворцовой площади.

Для украшения Петербурга будут также использованы конкурсные работы детских художественных школ. Например, новогодние плакаты — их разместят на улицах города в начале декабря.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мультфильм
Семейка Бигфутов
Сиквел популярного французско-бельгийского мультфильма о снежном человеке
музыкальный
«Garage Screen х Fields. «Экранизация 1»
Фестиваль диковинной музыки с визуалами

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Санкт-Петербурга
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить