В ФАС назвали предельную стоимость российской вакцины от COVID-19

Стоимость дозы российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1000 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — заявил глава ведомства.

Артемьев отметил, что на данный момент тариф на препарат не установлен, но пообещал, что цена не будет выше 1000 рублей.

Глава ФАС добавил, что с появлением «индикаторов для референтных стран» стоимость вакцины будет постепенно снижаться. О какой именно российской вакцине идет речь он не уточнил.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины уже примут участие граждане Беларуси, Венесуэлы и, возможно, Мексики.

Вторая вакцина, изготовленная государственным научным центром «Вектор», может быть выпущена в ноябре. Кроме того, Минздрав разрешил клинические испытания еще одной вакцины, созданной в центре им. Чумакова.