Американские ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19

Американские ученые из Университета Аризоны обнаружили неожиданное «полезное» свойство коронавируса — он заглушает боль. Об этом они написали в исследовании, опубликованном в журнале Pain.

Коронавирус блокирует белок, отвечающий за ощущение боли — благодаря этому возникает эффект анестезии. Выяснить это ученые смогли после того, как провели опыты на более чем сотне лабораторных мышей, которых инфицировали COVID-19.

Таким образом, исследователи нашли возможную причину бессимптомного течения коронавируса: на первых стадиях заражения пациент может не чувствовать недомогания, несмотря на то, что именно в это время он опаснее всего для окружающих.

Более того, по мнению ученых, коронавирус способен блокировать даже хронические боли, например, артритные. По словам доктора Раджеша Ханна, он получил десятки писем от пациентов с COVID-19, которые указывают на отсутствие хронических болей во время болезни.

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