Future Islands выпустила анимационное видео на новый сингл «Born In A War»

Балтиморская синти-поп группа Future Islands опубликовала мультипликационный клип на трек «Born In A War» со своего грядущего шестого альбома, выход которого запланирован уже на эту неделю.

Видео выполнено в мрачных серо-коричневых тонах и представляет зрителям одного за другим фантазийных персонажей: некоторые из них выполнены из бумаги, другие — из дерева или пластилина, одни окрашены в цвета американского флага, другие — похожи на человеческие мозги с ногами. Над клипом работали дизайнеры-кукловоды Уэйн и Вудро Уайты.