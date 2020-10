Future Islands выпустила анимационное видео на новый сингл «Born In A War»

Балтиморская синти-поп группа Future Islands опубликовала мультипликационный клип на трек «Born In A War» со своего грядущего шестого альбома, выход которого запланирован уже на эту неделю.

«Born In A War» — это уже четвертый выпущенный сингл с грядущего шестого студийного альбома Future Islands. До этого группа опубликовала «Moonlight», «Thrill» и «For Sure», о которой «Афиша Daily» писала здесь. В новом альбоме музыкантов будет 11 песен, услышать их можно будет уже в пятницу, 9 октября.

Последний совместный альбом группы «The Far Field» вышел в 2017 году. После него члены бенда сосредоточились на сольных проектах: фронтмен Самюэль Т.Херринг выпустил альбом «Back at the House», а гитарист Уилльям Кешен представил эмбиент-пластинку «Postcard Music».