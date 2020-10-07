Пенелопа Крус опубликовала в инстаграме постер фильма «355». Фанаты приняли его за поддержку Армении

Испанская актриса Пенелопа Крус опубликовала в инстаграме постер нового фильма со своим участием «355» — на нем актриса изображена на фоне флага Колумбии. Пользователи соцсети приняли колумбийский флаг за армянский и начали благодарить актрису за поддержку одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Чтобы прояснить ситуацию, Крус пришлось добавить в комментариях к посту, что в картине режиссера Саймона Кинберга она играет колумбийку по имени Грасиела — об этом актриса написала на английском и испанском языках.

Однако многие подписчики Крус так и не увидели ее комментарий и продолжили обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе под публикацией актрисы. Пользователи из Азербайджана укоряли армян за незнание того, как выглядит их флаг (он состоит из тех же цветов, что и колумбийский, но полосы расположены в другом порядке). В свою очередь армяне призывали Крус обратить внимание на происходящее в Нагорном Карабахе и выступить в поддержку Армении. За сутки публикация собрала более 18 тыс. комментариев, большинство из которых не относятся к новому фильму звезды. Вскоре актриса разместила на своей странице еще один постер к фильму, на котором изображены уже все ключевые персонажи ленты. Исходя из постера, Диана Крюгер сыграет в «355» немку, Джессика Честейн — американку, Лупита Нионго — британку, а Бинбин Фань — китаянку. Все актрисы изображены на постере на фоне флагов стран своих героинь.

По сюжету, пять женщин из разных стран мира противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Для того, чтобы спасти мир от угрозы, они создают специальную группу под кодовым названием «355». Посмотреть трейлер фильма можно здесь. Картина выйдет в мировой прокат в январе 2021 года. Утром 27 сентября на территории Нагорного Карабаха начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта. Мировое сообщество призвало страны остановить боевые действия и найти мирное решение многолетнего спора о принадлежности Нагорного Карабаха.