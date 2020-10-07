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В Москве появились билборды против домашнего насилия

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:07

На улицах Москвы появились билборды и информационные стенды с социальной рекламой против домашнего насилия. Об этом рассказал центр «Насилию.нет».

Социальную рекламу расположили в максимально оживленных точках столицы в пяти разных округах: Северном, Северо-Восточном, Центральном, Южном и Юго-Восточном. На стендах разместили координаты «Насилию.нет» и городского кризисного центра помощи женщинам и детям.

«Одна из причин, по которым я поняла, что существует проблема домашнего насилия и с ней нужно что‑то делать — когда в 2015 году в Тель-Авиве я увидела на улице информацию для пострадавших. Там было написано, что делать и куда обращаться за помощью тем, кто пережил домашнее насилие. Я никогда не видела ничего подобного в Москве и все эти годы мечтала, чтобы и в моем родном городе можно было увидеть такую информацию» — рассказала директор «Насилию.нет» Анна Ривина.

В реализации проекта помогли городские власти: кампанию «Москва против домашнего насилия» поддержал столичный Департамент труда и социальной защиты населения. Билборды останутся на улицах города до 31 октября, но в «Насилию.нет» надеются, что сроки продлят.

Проект «Насилию.нет» появился в 2016 году, его основали Анна Ривина (правозащитник, кандидат юридических наук) и Мари Давтян (адвокат, соавтор законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия»). В сентябре 2019 года у «Насилию.нет» в Москве появилось собственное пространство для помощи жертвам домашнего насилия.

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