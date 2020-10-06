Россия вошла в пятерку стран, которые активно отказываются от наличных во время пандемии

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран, жители которых активно отказываются от наличных во время пандемии. Об этом сообщил «РБК».

Компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование распространения безналичных платежей в мире и выпустила доклад «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее». Аналитики выяснили, что лидерами по отказу от наличных стали Великобритания, Канада и Австралия.

В топ-5 также вошли Румыния (она разделила с Россией четвертую позицию) и Нидерланды. 30-кратный рост безналичных транзакций в России в 2010–2018 годах специалисты называют «русским чудом». По словам партнера BCG Макса Хаузера, в 2020 году «русское чудо» получило продолжение.

«Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет», — сказал управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан.

Итоги исследования BCG соответствуют данным Банка России, а также платежных систем Visa и Mastercard — все они указывают на рост популярности эквайринга. За второй квартал 2020 года, по информации Банка России, доля безналичных платежей выросла почти до 70%.

«За время пандемии использование наличных среди российских потребителей сократилось на 41% при расчетах и оплате заказа при доставке, использование бесконтактных карт выросло на 41%, а мобильных платежей — на 31%», — сообщили в Visa.

По словам руководителя группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталии Раковой, причина популярности безналичных транзакций в России в хорошем проникновении эквайринга и более высоких, чем в Европе, карточных комиссий — они позволяют российским банкам стимулировать оплату по карте с помощью кешбэка.