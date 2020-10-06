Apple назвала дату новой презентации. На ней могут показать iPhone 12

Apple проведет новую презентацию 13 октября. Мероприятие получило название «Hi, speed», что в российской адаптации превратилось в «Новости скорости». По мнению 9to5mac, это четкий намек на iPhone 12, у которого будет возможность подключения к 5G и процессор A14.
Трансляция начнется в 20.00 по Москве, посмотреть ее можно будет на сайте Apple, ее ютьюб-канале и в приложении AppleTV.
Журналисты ожидают, что Apple представит четыре новых iPhone 12: 5,4-дюймовый mini, 6,1-дюймовый Max, 6,1-дюймовый Pro и 6,7-дюймовый Pro Max. Отличием новых айфонов станет дизайн с острыми краями как у iPad Pro, поддержка 5G и улучшенные камеры.
Мероприятие станет второй презентацией Apple за два месяца. 15 сентября компания представила две версии умных часов Apple Watch и восьмое поколение iPad. Подробнее о презентации можно прочитать здесь.