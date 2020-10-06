Паравозик Томас из книг Уилберта Одри вернется на большой экран. Фильм снимет Марк Форстер

Новый проект, который будет сочетать мультипликацию и игру живых актеров, реализует студия Mattel Films и компания Форстера 2Dux². Продюсерами фильма станут Рене Вольф, Робби Бреннер и Кевин МакКеон. Сценарий написали Алисса Хилл и Джесси Вигутоу.

«Томас — это всемирно любимая франшиза, которая концентрируется на важности дружбы — теме, которая глубоко затрагивает детей и родителей по всему миру. Марк — невероятный сторителлер, и я с нетерпением жду нашего партнерства с ним и возможности рассказать историю Томаса в современном и неожиданном ключе», — сказала Бреннер.

В этом году серии книг Уилберта Одри, также известного как Преподобный У. Одри, «Томас и Друзья» исполняется 75 лет. Впервые Паравозик Томас появился в 1945 году как персонаж историй, которые писатель рассказывал своему сыну Кристоферу.

В 1984 году на телеэкранах Великобритании вышел сериал «Паравозик Томас и его друзья», который продолжается до сих пор — шоу остается в эфире уже 24 сезона. Первая полнометражная экранизация «Томас и волшебная железная дорога» появилась в 2000 году.