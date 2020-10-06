В Москве выставят чучело аллигатора Сатурна, пережившего Вторую мировую, СССР и начало пандемии

Аллигатор появился на свет в американском штате Миссисипи примерно в 1936 году, вскоре после чего его отправили в Берлинский зоопарк, где он прожил семь лет. По легенде его видел Адольф Гитлер. Рептилии чудом удалось выжить во время бомбардировки 23 ноября 1943 года. Сбежав из зоопарка, Сатурн три года обитал на улицах Берлина.

В Дарвиновском музее в Москве появится чучело аллигатора Сатурна, легендарной рептилии-старожила. Об этом сообщается в фейсбуке культурной площадки.

В 1946 году его отловили британские солдаты и отправили в Московский зоопарк. Почти сразу родилась легенда о том, что аллигатор был в коллекции немецкого диктатора. Сначала животное прозвали Гитлером из‑за его предположительного происхождения, но потом все же решили переименовать.

Сатурн прожил в столице с 1946 года до мая этого года, умерев в возрасте 84 лет. Его чучело можно будет увидеть в центральном зале музея с 7 по 11 октября.

В августе американские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому миллионы лет назад на Земле обитали гигантские крокодилы дейнозухи. Габаритами они напоминали городской автобус, а их зубы были «размером с банан».