перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
aileenwthenews/Twitter Умер сооснователь рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален
Умер сооснователь рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален 23:34
Врачи назвали главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян 23:25
Россия вошла в пятерку стран, которые активно отказываются от наличных во время пандемии 22:52
В Великих Луках 13 школьников госпитализировали с торжественной линейки. СК возбудил уголовное дело Обновлено в 22:37
ЮНЕСКО и «ВКонтакте» создали чат-бот для подростков о взрослении, здоровье и отношениях 22:29
Государственный Дарвиновский музей/Facebook В Москве выставят чучело аллигатора Сатурна, пережившего Вторую мировую, СССР и начало пандемии
В Москве выставят чучело аллигатора Сатурна, пережившего Вторую мировую, СССР и начало пандемии 22:12
Apple назвала дату новой презентации. На ней могут показать iPhone 12 22:07
Паравозик Томас из книг Уилберта Одри вернется на большой экран. Фильм снимет Марк Форстер 22:03
В Пермском крае река Яйва стала «ржавой» из‑за загрязнения водами из местных шахт 21:15
Лауреаты Нобелевской премии по физике, интервью Навального Дудю и другие новости дня 20:57 Дайджест
Арт-объединение CoolConnections На кинофестивале «Доку-Mental» в «Иллюзионе» покажут фильмы о психическом здоровье
На кинофестивале «Доку-Mental» в «Иллюзионе» покажут фильмы о психическом здоровье 20:53
На фешен-шоу Рианны прозвучали строки из священного исламского текста. Певице пришлось извиниться 20:44
Премьер-министр Киргизии ушел в отставку. Его место занял оппозиционер, освобожденный из тюрьмы 19:58
The White Stripes анонсировали первый сборник хитов. Он выйдет зимой 19:51
Instagram отмечает 10 лет. В приложении появится «карта сторис» 19:07
navalny/Instagram ОЗХО подтвердила наличие «Новичка» в анализах Навального
ОЗХО подтвердила наличие «Новичка» в анализах Навального 18:06
Профсоюз журналистов потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной 17:38
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль американского кино 16:46
Белый дом начал продавать монету в честь «победы Трампа» над коронавирусом. До его выздоровления 16:28
В «Севкабель-порту» откроется выставка «Твое сознание не знает границ» 15:57
Отключить рекламу

В Москве выставят чучело аллигатора Сатурна, пережившего Вторую мировую, СССР и начало пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 22:12

В Дарвиновском музее в Москве появится чучело аллигатора Сатурна, легендарной рептилии-старожила. Об этом сообщается в фейсбуке культурной площадки.

Аллигатор появился на свет в американском штате Миссисипи примерно в 1936 году, вскоре после чего его отправили в Берлинский зоопарк, где он прожил семь лет. По легенде его видел Адольф Гитлер. Рептилии чудом удалось выжить во время бомбардировки 23 ноября 1943 года. Сбежав из зоопарка, Сатурн три года обитал на улицах Берлина.

В 1946 году его отловили британские солдаты и отправили в Московский зоопарк. Почти сразу родилась легенда о том, что аллигатор был в коллекции немецкого диктатора. Сначала животное прозвали Гитлером из‑за его предположительного происхождения, но потом все же решили переименовать.

Сатурн прожил в столице с 1946 года до мая этого года, умерев в возрасте 84 лет. Его чучело можно будет увидеть в центральном зале музея с 7 по 11 октября.

В августе американские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому миллионы лет назад на Земле обитали гигантские крокодилы дейнозухи. Габаритами они напоминали городской автобус, а их зубы были «размером с банан».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить