В Пермском крае река Яйва стала «ржавой» из‑за загрязнения водами из местных шахт

Шахты неподалеку от реки давно закрыли, но теперь в них накапливаются кислые воды с высоким содержанием вредных веществ, в том числе тяжелых металлов — железа и алюминия. Эти воды выливаются в Яйву.

В Пермском крае река Яйва окрасилась в насыщенно коричневый, «ржавый» цвет из‑за загрязнения водами из местных шахт. Об этом сообщили журналисты «Куб Медиа».

В этом году загрязнение распространилось на более чем 200 километров и достигло Камского водохранилища. Столь сильный слив вредных вод, по словам эколога Андрея Шихова, вероятно, связан с сильными осадками в середине сентября.

А на Камчатке, у берегов которой произошла экологическая катастрофа, нашли возможный источник загрязнения — Козельский полигон ядохимикатов. Накануне Гринпис заявил, что пятна неизвестного происхождения могут угрожать знаменитым вулканам на юге полуострова.