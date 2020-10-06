Лауреаты Нобелевской премии по физике, интервью Навального Дудю и другие новости дня

ОЗХО обнаружила новый вид «Новичка» в анализах Алексея Навального. Найденное вещество формально не относится к запрещенным, но структурно близко к четырем агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года.

Тем временем сам Навальный вместе с женой дали интервью Юрию Дудю. Они рассказали об отравлении и обо всем, что происходило в те дни, а также обсудили актуальные российские (и не только) проблемы.

На камчатском полигоне ядохимикатов нашли повреждения защитных сооружений. Именно они могли стать причиной загрязнения, из‑за которого в Авачинской бухте погибли 95% обитателей морского дна.

Активисты Гринписа обнаружили несколько пятен неизвестного происхождения у берегов Камчатки. Они могут угрожать объекту всемирного наследия ЮНЕСКО — вулканам на территории заказника «Южно-Камчатский».

В России впервые с мая выявили более 11 тыс. случаев коронавируса за сутки. В Москве — 4088 новых пациентов. Из‑за роста госпитализаций в столице приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров, а работодателей обяжут отчитываться о переводе сотрудников на удаленку.

По оценкам ВОЗ, в мире фиксируется только каждый двадцатый заболевший COVID-19. Это значит, что коронавирусом могли заразиться около 10% населения Земли.

Следственный комитет возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Эту обитель сперва основал, а затем захватил схимонах Сергий.

Профсоюз журналистов потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной. По мнению организации, ответственность за гибель журналистки должны понести правоохранители, которые превратили ее жизнь в ад.

В Киргизии вспыхнули протесты после выборов в парламент. В результате премьер-министр страны Кубатбек Боронов ушел в отставку, а его место занял оппозиционер Садыр Жапаров, освобожденный демонстрантами из тюрьмы.

Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз, Андреа Гец и Райнхард Генцель. Первый открыл механизмы формирования черных дыр, остальные два — обнаружили сверхмассивную черную дыру в центре Галактики.

В киноиндустрии новые переносы премьер. Выход «Дюны» Дени Вильнева отложили до октября 2021 года, «Бэтмена» — до марта 2022 года, «Флэша» — до ноября 2022-го, а «Шазам! Ярость богов» можно будет увидеть не раньше лета 2023-го. Зато «Матрица-4» выйдет на несколько месяцев раньше.

Ловите пару свежих трейлеров: фильма «Доктор Лиза», где Чулпан Хаматова в роли Елизаветы Глинки пытается спасти всех, и боевика «355», в котором Джессика Честейн возглавляет команду шпионок.

В Москве с 13 по 25 октября, а в Петербурге с 22 по 25 октября пройдет фестиваль американского кино «Амфест». В его программе фильмы — участники Венецианского и Берлинского кинофестивалей, все подробности здесь.

В петербургском «Севкабель-порту» 15 октября откроется выставка «Твое сознание не знает границ». Она объединит работы двух молодых художников — Юлии Вирко и Антона Гельфанда, которые погружают зрителя то в мир цветных сновидений, то в пространство памяти, в котором они рождаются.