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На кинофестивале «Доку-Mental» в «Иллюзионе» покажут фильмы о психическом здоровье

Семён Гудошников
Сегодня в 20:53

В московском кинотеатре «Иллюзион» с 8 по 11 октября пройдет кинофестиваль «Доку-Mental», на котором покажут фильмы о психическом здоровье. Об этом сообщается на сайте арт-объединения CoolConnections.

«Доку-Mental» — часть международного конгресса о психическом здоровье, который проводится каждые два года в Москве. В этот раз смотр сфокусируется на проблемах детского психического развития, инклюзивной педагогики, психосоциальной терапии и системной дискриминации людей с инвалидностью.

В отличие от прошлых лет в программу мероприятия не вошли известные голливудские картины. Единственным художественным фильмом стала израильская драма «И вот мы здесь», участвовавшая в 73-м Каннском кинофестивале. В центре ее сюжета — чуткий отец и его сын с аутическим расстройством, которые отправляются в спонтанное путешествие.

В лайн-ап вошли две русскоязычные картины. «Барский дом» рассказывает об уникальной для России программе, давшей выпускникам специализированного интерната возможность наладить самостоятельную жизнь. «Место любви» передает историю о сильных чувствах и одиночестве в Бобруйском центре досуга для людей с инвалидностью.

Корейская документалка «Планета Джун Ха» посвящена инклюзивной сеульской школе, где помощь мальчику с аутизмом стала частью программы всего класса. В фильме «Автопортет» говорится о норвежском фотографе Лене Мари Фоссен, с детства страдавшей тяжелой формой анорексии. Чешско-аргентинская лента «Соло» рассказывает историю виртуозного пианиста Мартина Перино, который борется с параноидальной шизофренией.

Все проекты покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. На сайте представлена подробная программа.

В Москве с 13 по 25 октября, и в Петербурге с 22 по 25 октября пройдет фестиваль американского кино «Амфест». Смотр предлагает захватывающее путешествие по США: Нью-Йорк, Техас, Вермонт, Юта и Массачусетс. Прочитать подробнее о фильмах, посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.

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