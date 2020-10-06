На фешен-шоу Рианны прозвучали строки из священного исламского текста. Певице пришлось извиниться

Рианна принесла извинения мусульманам за использование на фешен-шоу бренда Savage x Fenty трека со строками из священного исламского текста Хадис. Певица разместила пост с сожалениями в сторис своего инстаграм-аккаунта. По словам артистки, включение песни «Doom» продюсера Куку Хлои в трек-лист шоу было случайностью и «огромной оплошностью». Рианна поблагодарила мусульманское сообщество за то, что они указали на ее ошибку.

«Я не играю с неуважением к Богу или какой‑либо религии, и поэтому использование этой песни в нашем проекте было совершенно безответственным! Впредь мы будем заботиться о том, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Спасибо вам за ваше прощение и понимание», — написала певица. В свою очередь автор трека Куку Хлои извинилась за создание «Doom» в твиттере. Музыкант призналась, что использовала семпл из интерета, не зная, что в нем содержатся строки из священного текста.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что не проверила, что это за слова, должным образом, и хочу поблагодарить тех из вас, кто нашел время объяснить это мне. Мы находимся в процессе срочного удаления песни со всех стриминговых платформ», — заявила продюсер. Хадисы — предания о словах и действиях пророка Мухаммеда, входящие в состав священного для мусульман текста Сунна, который продолжает и объясняет содержание ключевой книги ислама — Корана.