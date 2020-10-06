The White Stripes анонсировали первый сборник хитов. Он выйдет зимой

Альбом выйдет на дисках, виниле и стриминговых платформах 4 декабря. В него войдет 26 песен.

Группа The White Stripes выпустит первый в своей дискографии сборник Greatest Hits. О релизе сообщается в инстаграме лейбла Third Man Records, который основал лидер коллектива Джек Уайт .

«The White Stripes — отличная группа с отличными фанатами, и кажется, что сборник лучших хитов не только уместен, но и абсолютно необходим», — говорится в посте Third Man Records.

Вместе с анонсом на ютьюб-канале музыкантов появилось концертное видео, на котором они исполняют песню «Ball and Biscuit». Запись была сделана во время концерта в Токио в 2003 году.

Трек-лист сборника пока не раскрывается, но на сайте лейбла уже доступен предзаказ.

Группа The White Stripes существовала с 1997 до 2011 года и распалась на пике своей формы по решению участников. В прошлом году коллектив выпустил специальный подарочный набор, в который вошли неизданные материалы и записи, лайв-альбом с выступлением в городе Роли, DVD-диск со съемками двух концертов в Мичигане в 1999 году и буклет с архивными фотографиями группы на 24 страницы.