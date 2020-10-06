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Instagram отмечает 10 лет. В приложении появится «карта сторис»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:07

Социальной сети Instagram исполнилось 10 лет. По этому случаю разработчики приложения представили новые функции, сообщает TechCrunch.

Теперь в Instagram будет доступна функция Stories Map, с помощью которой можно посмотреть сторис, опубликованные за последние три года. Найти публикации можно будет с помощью карты или календаря.

© Instagram

Кроме того, пользователи iOS и Android смогут сами выбирать иконки приложения. Они доступны в оранжевом, белом, желтом, зеленом, фиолетовом, черном и белом цвете, а также в радужной расцветке или в трех классических версиях.

© Instagram

Еще два обновления совпали с проведением в США национального месяца борьбы с буллингом. В тестовом режиме платформа будет автоматически скрывать комментарии, если на подобные ранее поступали жалобы. Такие публикации можно будет увидеть только после нажатия кнопки «Посмотреть скрытые комментарии».

© Instagram

Функцию «настоятельных предупреждений» усилят. Эта функция под управлением искусственного интеллекта заработала в Instagram недавно. Она просит подумать над своими словами пользователей, которые пытаются сделать оскорбительный пост. Теперь система сконцентрируется на агрессивных юзерах.

© Instagram

Компания опубликовала новые данные о тенденциях платформы, а также обзор основных вех ее истории. С их помощью пользователи могут ознакомиться с перечнем самых популярных эффектов дополненной реальности и лучших фонов для сторис, а также с наиболее обсуждаемыми жанрами музыки, лидером среди которых, к слову, стал кей-поп.

В отчете говорится, что в Instagram каждый день появляется более миллиона публикаций, в которых упоминается слово «мем». 50% всех юзеров ежедневно смотрят как минимум одно видео, свыше 900 млн отправляют эмодзи в качестве реакции на посты, и в среднем люди в три раза чаще предпочитают комментариям личные сообщения.

В августе лента в Instagram стала бесконечной. Теперь соцсеть показывает не только посты тех, на кого подписан юзер, но и публикации по интересующим темам, а также рекламу.

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