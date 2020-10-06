Instagram отмечает 10 лет. В приложении появится «карта сторис»

Теперь в Instagram будет доступна функция Stories Map, с помощью которой можно посмотреть сторис, опубликованные за последние три года. Найти публикации можно будет с помощью карты или календаря.

Кроме того, пользователи iOS и Android смогут сами выбирать иконки приложения. Они доступны в оранжевом, белом, желтом, зеленом, фиолетовом, черном и белом цвете, а также в радужной расцветке или в трех классических версиях.

Еще два обновления совпали с проведением в США национального месяца борьбы с буллингом. В тестовом режиме платформа будет автоматически скрывать комментарии, если на подобные ранее поступали жалобы. Такие публикации можно будет увидеть только после нажатия кнопки «Посмотреть скрытые комментарии».

Функцию «настоятельных предупреждений» усилят. Эта функция под управлением искусственного интеллекта заработала в Instagram недавно. Она просит подумать над своими словами пользователей, которые пытаются сделать оскорбительный пост. Теперь система сконцентрируется на агрессивных юзерах.

Компания опубликовала новые данные о тенденциях платформы, а также обзор основных вех ее истории. С их помощью пользователи могут ознакомиться с перечнем самых популярных эффектов дополненной реальности и лучших фонов для сторис, а также с наиболее обсуждаемыми жанрами музыки, лидером среди которых, к слову, стал кей-поп.

В отчете говорится, что в Instagram каждый день появляется более миллиона публикаций, в которых упоминается слово «мем». 50% всех юзеров ежедневно смотрят как минимум одно видео, свыше 900 млн отправляют эмодзи в качестве реакции на посты, и в среднем люди в три раза чаще предпочитают комментариям личные сообщения.

В августе лента в Instagram стала бесконечной. Теперь соцсеть показывает не только посты тех, на кого подписан юзер, но и публикации по интересующим темам, а также рекламу.