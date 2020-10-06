Профсоюз журналистов потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной

Профсоюз журналистов и работников СМИ написал открытое обращение в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства главреда нижегородского издания Koza Press Ирины Славиной.

Профсоюз требует расследовать обстоятельства трагедии и наказать виновных в доведении журналистки до суицида. По мнению организации, дело должны расследовать федеральные структуры, а не местные правоохранительные органы.

«Ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск, — все, кто планомерно превращал ее жизнь в ад. Недопустимо, чтобы те, кто убивает посредством закона, оставались безнаказанными», — заявили в профсоюзе.

Ирина Славина покончила с собой 2 октября напротив здания нижегородского МВД. За несколько минут до этого она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне перед самоубийством у Славиной прошел обыск по делу о нежелательной организации, которое возбудили против нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича. В ходе обыска у журналистки и ее семьи изъяли флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны.

До этого в отношении Ирины Славиной было возбуждено несколько административных дел, связанных с ее журналистской деятельностью и гражданской позицией. Так, в июне на нее завели дело по статье о распространении заведомо ложной информации за публикацию о жителе города Кстово, который, по данным Славиной, вернувшись из Испании, не соблюдал карантин, хотя был заражен коронавирусом. В полиции тогда сказали, что герой статьи не выходил из дома.

Еще одно административное дело на главреда Koza Press завели из‑за поста в фейсбуке. После того как в Шахунье открыли мемориальную доску в честь Сталина, журналистка предложила переименовать этот город в Ша***ню [ерунду]. За это с журналистки взыскали 70 тыс. рублей.