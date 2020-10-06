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Белый дом начал продавать монету в честь «победы Трампа» над коронавирусом. До его выздоровления

Семён Гудошников
Сегодня в 16:28

Сувенирный магазин Белого дома начал продавать монету, посвященную «победе президента США Дональда Трампа над коронавирусом». Стоимость предмета — 100 долларов.

Пока что на странице нет изображения монеты, но уже сейчас можно оформить предзаказ, который будет доступен до 14 ноября. Дизайнером сувенира выступил Энтони Джаннини, руководитель магазина.

«Победа Трампа над COVID-19 — это знак для каждого из нас, что COVID-19 можно одолеть. Это, к сожалению, возможно не всегда, но ситуация не так страшна, как ее описывают каждую минуту каждого часа во многих СМИ», — заявил Джаннини в опубликованном на сайте письме.

20% выручки от продажи монет будут направлены медицинским учреждениям, занимающимся борьбой с коронавирусом и онкологическими заболеваниями.

Трамп сообщил, что заразился с женой Меланией COVID-19 2 октября. За день до этого пара сдала экстренный тест после того, как инфекция была обнаружена у советницы американского президента Хоуп Хикс.

Пока Дональд Трамп еще не поправился. Пару дней назад СМИ писали, что некоторые показатели здоровья президента «внушают сильное беспокойство», а его лечащий врач сказал, что Трампу назначили дексаметазон — стероидный препарат, который показал эффективность при лечении тяжелых пациентов. Однако через некоторое время американский лидер заявил об улучшении здоровья и намерении вернуться в предвыборную гонку в самом скором времени.

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