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В Москве и Петербурге пройдет фестиваль американского кино

Анастасия Цой
Сегодня в 16:46

В Москве с 13 по 25 октября, а в Петербурге с 22 по 25 октября пройдет фестиваль американского кино «Амфест». Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.

Фильмом открытия станет «Мир грядущий» с Венецианского кинофестиваля. Также в программе — «Черный дрозд» со Сьюзан Сарандон и Кейт Уинслет, «Ширли» с кинофестиваля «Сандэнс», «Цена победы» с Берлинского кинофестиваля, «Сладкая жизнь» от Александра Рокуэлла и другие. Прочитать подробнее о фильмах, посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.

«Амфест» предлагает захватывающее кинопутешествие по Америке: Нью-Йорк, Техас, Вермонт, Юта, Массачусетс. Отличная возможность ощутить вкус бурной кочевой жизни вроде той, что ведет ударник рок-группы из фильма «Звук металла»; правда, герой сталкивается с тяжелым недугом — он теряет слух.

Простые люди из «Цены победы» готовы участвовать в пыточном конкурсе, потому что иного пути к американской мечте у них нет. Но американское кино никогда не сдается отчаянию: трагизм — да, уныние — нет. И даже снятая британцем Роджером Мичеллом история прощания «Черный дрозд» — абсолютно жизнеутверждающее кино.

Отдельная глава фестиваля — фильмы режиссеров-женщин: «Мир грядущий» Моны Фастволль, «Ширли» Жозефины Декер и «Глории» Джули Теймор. И, конечно же, «Амфест» — это место встречи классиков и новичков: фильм признанного мэтра Александра Рокуэлла «Сладкая жизнь» соседствует с дебютом Эдсона Оды «Девять дней».

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