Дом из «Молчания ягнят» выставили на продажу

Жилая постройка в стиле королевы Анны расположена в районе Перриополис штата Пенсильвания, всего в часе езды от Питтсбурга. Трехэтажная резиденция с четырьмя спальнями находится на участке земли чуть меньше двух акров. Здание выставлено торги по цене чуть менее 300 тыс. долларов.

В США на продажу выставили дом, появившийся в классическом триллере «Молчание ягнят». На предложение риелторов обратило внимание идание Hypebeast.

По сюжету «Молчания ягнят», в этом доме жил маньяк Буффало Билл. Внешний облик здания не изменился с момента выхода картины, за исключением обновленной краски и озеленения на участке вокруг.

Особняк уже второй раз выставляют на продажу. Первый был в 2015 году, но тогда нового хозяина найти не удалось. Возможно, потенциальных покупателей отпугнула мрачная история здания.

Премьера фильма «Молчание ягнят» режиссера Джонатана Демми состоялась в 1991 году. Картина рассказывает о стажере ФБР Клариссе Старлинг, которая обратилась за помощью в расследовании к находящемуся под стражей гениальному серийному убийце Ганнибалу Лектеру. Тот решает помочь с объяснением психологических мотивов находящегося в розыске преступника при условии, что Старлинг раскроет ему подробности своей сложной личной жизни. В 1992 году Демми получил премию «Оскар» — лента победила в пяти номинациях.

Ранее в США на торги выставили дом главной героини сериала «Блудливая Калифорния» Карен ван дер Бик. Поместье 1942 года в районе Шерман-Окс в Лос-Анджелесе можно купить за 4 995 000 долларов.