Джессика Честейн возглавляет команду шпионок в трейлере фильма «355»

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер шпионского боевика «355». Выход фильма в прокат намечен на 15 января.
Картина рассказывает о группе шпионок, состоящей из пяти женщин. Они должны преодолеть взаимные недоверие и неприязнь, чтобы остановить глобальную тайную организацию.
Главные роли исполнили Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Диана Крюгер и Фань Бинбин. Режиссером выступил Саймон Кинберг (он был сценаристом фильмов «Мистер и миссис Смит», «Люди Икс» и режиссировал «Людей Икс: Темный Феникс»).