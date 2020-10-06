Джессика Честейн возглавляет команду шпионок в трейлере фильма «355»

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер шпионского боевика «355». Выход фильма в прокат намечен на 15 января.

Картина рассказывает о группе шпионок, состоящей из пяти женщин. Они должны преодолеть взаимные недоверие и неприязнь, чтобы остановить глобальную тайную организацию.