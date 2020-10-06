Нобелевскую премию по физике вручили за изучение черных дыр

Половину награды получил Роджер Пенроуз — за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а другую половину — Андреа Гец и Райнхард Генцель — за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике этого года. Ими стали трое ученых, которые занимаются черными дырами.

5 октября началась Нобелевская неделя, объявили лауреатов премии по физиологии и медицине. Награда была присуждена Харви Олтеру, Майклу Хотону и Чарлзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

7 октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии, 8 октября — по литературе, а 12 октября — по экономике. Кому достанется премия мира, станет известно 9 октября.