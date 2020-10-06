Чулпан Хаматова в роли Елизаветы Глинки пытается спасти всех в трейлере фильма «Доктор Лиза»

Фильм рассказывает об одном дне из жизни врача и создательницы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. В этот день она вместе с мужем празднует тридцатилетнюю годовщину свадьбы, на ужин приезжают близкие, по плану у героини только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд принимает пациентов. Но эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Главную роль в фильме сыграла Чулпан Хаматова, также в картине снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Юлия Ауг и другие актеры.

Елизавета Глинка погибла в 2016 году при крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Вместе с ней на борту находился еще 91 пассажир.

Ранее фильм «Доктор Лиза» стал лучшим по мнению зрителей фестиваля «Кинотавр». А до этого авторы картины воссоздали голос Елизаветы Глинки с помощью нейросети.