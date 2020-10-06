«Бэтмена» и четвертую часть «Матрицы» перенесли

Премьеры фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза и четвертой части «Матрицы» Ланы Вачовски перенесли. Об этом пишет Deadline.

Чтобы «Бэтмен» не столкнулся в прокате с «Дюной» Дени Вильнева, которую сдвинули на 1 октября 2021 года, его премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.

При этом «Матрица-4» выйдет на несколько месяцев раньше, чем планировалось, — 22 декабря 2021 года, а не 1 апреля 2022 года.

Отложили и еще несколько картин: «Флэш» появится на экранах в июле, а не в ноябре 2022 года, а «Шазам! Ярость богов» — летом 2023 года, а не осенью 2022 года.

Фильмы «Черный Адам» и «Minecraft» временно убрали из графика: когда они выйдут, неизвестно.

Ранее студия Warner Bros. перенесла фильм «Чудо-женщина: 1984» на декабрь этого года, а «Дюну» — на октябрь 2021 года. Это было сделано, чтобы они не пересекались в прокате. Свои фильмы переносят и другие студии: так, компания Metro-Goldwyn-Mayer сдвинула «Не время умирать» про Джеймса Бонда с ноября 2020 года на апрель 2021 года, а компания Disney отложила «Черную Вдову» на май следующего года.

Одна из причин, по которой студии переносят фильмы, — это неубедительные сборы другого масштабного фильма — «Довода» Кристофера Нолана. За месяц он собрал в прокате по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов. СМИ пишут, что зрители неохотно возвращаются в кинотеатры, а некоторые кинозалы вновь закрываются.

Недавно издание Variety писало, что перенос осенних блокбастеров сильно ударит по кинотеатрам. Возможно, некоторые из них закроются или перейдут на неполную рабочую неделю.

Недавно вышел первый трейлер «Бэтмена», посмотреть его можно здесь. После этого у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус, из‑за этого съемки фильма вновь приостановили.