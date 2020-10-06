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Хлоя Грейс Морец сыграет в экранизации «Периферийных устройств» Уильяма Гибсона

Юлия Онодэра
Сегодня в 5:08

Американская актриса Хлоя Грейс Морец сыграет одну из ведущих ролей в сериале по мотивам фантастического романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства», сообщил Variety.

Многосерийную экранизацию поставит для Amazon режиссер Винченцо Натали, он же выступит исполнительным продюсером шоу. Шоураннером проекта станет Грег Плагман. Также над сериалом поработают создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Сценарий «Периферийных устройств» напишет лауреат «Оскара» за фильм «Простой план» Скотт Б. Смит.

Сериал расскажет историю о девушке по имени Флинн Фишер, которая пытается собрать воедино свою разбитую семью в отдаленном уголке Америки будущего. Умная и честолюбивая героиня, роль которой исполнит Морец, станет свидетелем таинственного убийства в виртуальном пространстве — и окажется на пересечении реального и нереального.

Планируется, что проект будет снят в сотрудничестве собственной киностудии Amazon и Warner Bros. Television. Дата выхода шоу пока не называется.

Лиза Джой и Джонатан Нолан также работают над сериалом по другому фантастическому роману — «Сфере» Майкла Крайтона. Кроме того, компания Джой и Нолана Kilter Films снимет сериал по мотивам компьютерной игры Fallout.

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