YouTube-блогер Тана Монжо предложила фанатам обменять голос за Джо Байдена на ее откровенные фото

YouTube-блогер Тана Монжо пообещала прислать свои обнаженные фото каждому американцу, который проголосует на выборах президента за Джо Байдена. Об этом девушка заявила в твиттере, пишет Dazed. Инфлюенсер назвала свою кампанию в поддержку кандидата от Демократической партии «Booty for Biden» («Ягодицы для Байдена»). Позднее Монжо удалила пост с сервиса микроблогов, но от своего предложения фанатам не отказалась: она попросила их прислать ей доказательства голосования — и получила более 10 тыс. сообщений от пользователей.

«Мне нравится видеть так много людей, которые хотят перемен так же сильно, как и я. Вам не нужна моя задница, чтобы знать, что правильно для Америки, так что идите голосовать!», — прокомментировала блогер успех своей кампании. Однако инициатива Монжо может оказаться незаконной, если обмен голосов на откровенные фотоснимки приравняют к покупке голосов избирателей — подобные действия в США запрещены и караются штрафом или тюремным заключением сроком до двух лет.

Кроме того, по меньшей мере в 16 штатах фотографирование с бюллетенем незаконно, соответственно, сомнителен и призыв Монжо к предоставлению доказательств голосования за Байдена. Тем не менее, к кампании присоединились уже и другие знаменитости, в основном, из секс-индустрии. Тана Монжо стала известна благодаря своему видеоблогу на платформе YouTube, в котором девушка с 2015 года выкладывала комедийные и сюжетные ролики. Накануне Монжо потеряла статус верифицированного автора YouTube — предположительно это может быть связано с нарушением блогером избирательного закондательства США.