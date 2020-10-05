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Полицейские задержали мужчину, оставлявшего закладки с крахмалом в Царицыно

Юлия Онодэра
Вчера в 22:51

В Москве полицейские задержали мужчину, который оставлял свертки с неизвестным порошком в лесах Царицыно. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Вещество оказалось обычным крахмалом.

22-летнего Валерия заподозрили в наркоторговле и отвезли в отдел полиции. При задержании молодой человек уверял правоохранителей, что в оставленных им закладках — мука, а сам он — автор ролика о вреде наркотиков.

Полицейские ему не поверили и отправили на экспертизу найденные 11 пакетиков с порошком — все они были снабжены магнитами и замотаны изолентой. Через несколько часов после задержания стало ясно, что Валерий не соврал — в свертках действительно были не наркотики, а крахмал.

А в США и Европе ранее арестовали 179 человек, которых подозревают в торговле наркотиками в даркнете. В Европоле уже заявили: «Золотой век даркнет-рынка закончился». Летом «Афиша Daily» выясняла вместе с экспертами, как изменился рынок наркотиков в России во время пандемии.

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