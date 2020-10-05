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Фильм «Дюна» Дени Вильнева перенесли на 2021 год

Анастасия Цой
Сегодня в 22:34

Премьеру фильма Дени Вильнева «Дюна» перенесли на следующий год: теперь она выйдет 1 октября 2021 года. Об этом пишет Collider.

«Дюна» должна была выйти в декабре, но там бы она столкнулась с другим фильмом Warner Bros. — «Чудо-женщиной: 1984». Издание, ссылаясь на источники, сообщает, что американцы неохотно возвращаются в кинотеатры. Об этом, к примеру, говорят неубедительные сборы другого масштабного фильма — «Довода» Кристофера Нолана. За месяц он собрал в прокате по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов. Кроме того, некоторые американские кинотеатры уже объявили о своем временном закрытии.

Ранее студия Metro-Goldwyn-Mayer перенесла фильм «Не время умирать» про Джеймса Бонда с ноября 2020 года на апрель 2021 года. Свои фильмы переносят и другие студии: так, компания Warner Bros. сдвинула «Чудо-женщину: 1984» на декабрь этого года, а компания Disney отложила «Черную Вдову» на май следующего года.

Недавно издание Variety писало, что перенос осенних блокбастеров сильно ударит по кинотеатрам. Возможно, некоторые из них закроются или перейдут на неполную рабочую неделю.

Недавно вышел первый трейлер «Дюны», снятой по роману Фрэнка Герберта, посмотреть его можно здесь. Действие картины происходит в будущем, она рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной.

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