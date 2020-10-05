Министр здравоохранения Саратовской области предложил подписчикам следить за тем, что он ест

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин опубликовал в инстаграме пост, в котором заявил, что «с завтрашнего дня» начнет бороться с лишним весом.
При этом он придумал оригинальный способ похудения: показывать подписчикам все, что он съедает за день, чтобы в ответ его стыдили.
«Буду выкладывать все, что я ем за день, в сеть, а мои друзья будут говорить: «Как тебе не стыдно?» Мне придется меньше есть, и я тогда похудею», — сказал Костин. Он добавил, что рассказывать о съеденном будет честно.
Чиновник рассказал, что сейчас его вес варьируется от 149 до 153 килограммов, а его цель — 100 килограммов. Также министр обещал выходить на ежедневные прогулки. Он уже начал это делать, но успел пожаловаться: «Очередные пять километров, но что‑то не сбавляю».