Министр здравоохранения Саратовской области предложил подписчикам следить за тем, что он ест

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин опубликовал в инстаграме пост, в котором заявил, что «с завтрашнего дня» начнет бороться с лишним весом.

При этом он придумал оригинальный способ похудения: показывать подписчикам все, что он съедает за день, чтобы в ответ его стыдили.

«Буду выкладывать все, что я ем за день, в сеть, а мои друзья будут говорить: «Как тебе не стыдно?» Мне придется меньше есть, и я тогда похудею», — сказал Костин. Он добавил, что рассказывать о съеденном будет честно.