Начало Нобелевской недели, саундтрек «Бората-2» от Little Big и другие новости дня

В России вторые сутки подряд фиксируют более 10 тыс. заражений коронавирусом: сегодня выявили 10 888 новых случаев, из них в Москве — 3537. «Ведомости» пишут, что, если ситуация не улучшится, в столице в течение двух недель вновь введут режим самоизоляции. При этом закрывать, как весной, границы не планируют.

Еще о Москве и коронавирусе: в городе откроют два резервных госпиталя для заболевших, а заместитель министра просвещения заявил о переводе московских школ на дистанционное обучение, однако потом опроверг это.

Несмотря на рост числа заболевших, только 23% россиян готовы привиться от коронавируса. В то же время больше половины опрошенных ожидают второй волны пандемии.

Власти Камчатки назвали три версии загрязнения акватории у берегов полуострова: деятельность человека, то есть разлив токсичных веществ, природное воздействие («из‑за водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию») и сейсмическая активность. Минприроды в свою очередь заявило, что не считает загрязнение вод на Камчатке катастрофой, поскольку ни один человек не погиб.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что врачи немецкой клиники «Шарите» не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ, это сделали только в государственной лаборатории Германии. Он уверен, что ситуацию с российским оппозиционным политиком используют для введения новых санкций, а расследование произошедшего — это «издевательство над здравым смыслом».

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали трое ученых, открывших вирус гепатита C. В Нобелевском комитете отметили, что их работа помогла спасти миллионы жизней.

Группа Little Big записала песню для саундтрека фильма «Борат-2» Саши Барона Коэна. Речь идет о кавере на трек «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», который звучит в первом трейлере картины.

Архитекторы и реставраторы направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросили не передавать работы по сохранению объектов культурного наследия строителям. Ранее такой законопроект разработал Минстрой.

В Южном Бутово построят главный спортивный храм страны. На его территории будут паломнический центр, несколько спортзалов, бассейн, балетные классы и музей.

В США был застрелен актер Томас Джефферсон Берд, сыгравший в нескольких фильмах Спайка Ли. Обстоятельства смерти сейчас расследует американская полиция.

Вышло несколько трейлеров: фильма «Главный герой» с Райаном Рейнолдсом в роли персонажа компьютерной игры, картины «Шоу» от автора «Хранителей» Алана Мура и российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор».