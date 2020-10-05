перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фильм «Дюна» Дени Вильнева перенесли на 2021 год 22:34
ВОЗ: коронавирусом заразились около 10% населения Земли 22:13
Netflix/YouTube Netflix выпустил трейлер «Крови Зевса» — мультсериала по греческим мифам
Netflix выпустил трейлер «Крови Зевса» — мультсериала по греческим мифам 21:33
Художники восстановили уничтоженный стрит-арт Петербурга в AR-приложении 21:23
«Кинотеатр — это не маршрутка!»: владельцы кинозалов написали открытое письмо главам регионов 20:45
Начало Нобелевской недели, саундтрек «Бората-2» от Little Big и другие новости дня 20:25 Дайджест
Минприроды не считает загрязнение вод на Камчатке катастрофой, поскольку ни один человек не погиб 18:17
Оперштаб опроверг информацию о повторном закрытии границ России 18:02
20th Century Studios/YouTube Райан Рейнолдс в трейлере фильма «Главный герой»
Райан Рейнолдс в трейлере фильма «Главный герой» 17:52
Apple заменила в новой версии iOS эмодзи в маске. Теперь он улыбается, а не грустит 17:23
В Минске пенсионеры вышли на акцию с лозунгом «Бабушки против ОМОНа» 17:23
В Южном Бутово построят главный спортивный храм страны. С бассейном и спортзалами 17:05
Во Владивостоке протестующие рабочие закидали касками нового руководителя и директора компании 16:45
officialspikelee/Instagram В США был застрелен Томас Джефферсон Берд — актер из фильмов Спайка Ли
В США был застрелен Томас Джефферсон Берд — актер из фильмов Спайка Ли 16:34
Вышел трейлер фильма «Шоу» от автора «Хранителей» Алана Мура 16:15
Лавров: врачи «Шарите» не обнаружили в анализах Навального никаких боевых отравляющих веществ 15:44
В Москве появится ремонтная мастерская для женщин 15:44
В Великих Луках тринадцать школьников почувствовали недомогание на линейке. Трое потеряли сознание 15:14
В Москве откроют два резервных госпиталя для больных коронавирусом 14:58
Пресс-материалы Опубликованы лучшие статьи Moscow Daily News — советской газеты для экспатов
Опубликованы лучшие статьи Moscow Daily News — советской газеты для экспатов 14:41
Отключить рекламу
Дайджест

Начало Нобелевской недели, саундтрек «Бората-2» от Little Big и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:25

В России вторые сутки подряд фиксируют более 10 тыс. заражений коронавирусом: сегодня выявили 10 888 новых случаев, из них в Москве — 3537. «Ведомости» пишут, что, если ситуация не улучшится, в столице в течение двух недель вновь введут режим самоизоляции. При этом закрывать, как весной, границы не планируют.

Еще о Москве и коронавирусе: в городе откроют два резервных госпиталя для заболевших, а заместитель министра просвещения заявил о переводе московских школ на дистанционное обучение, однако потом опроверг это.

Несмотря на рост числа заболевших, только 23% россиян готовы привиться от коронавируса. В то же время больше половины опрошенных ожидают второй волны пандемии.

Власти Камчатки назвали три версии загрязнения акватории у берегов полуострова: деятельность человека, то есть разлив токсичных веществ, природное воздействие («из‑за водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию») и сейсмическая активность. Минприроды в свою очередь заявило, что не считает загрязнение вод на Камчатке катастрофой, поскольку ни один человек не погиб.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что врачи немецкой клиники «Шарите» не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ, это сделали только в государственной лаборатории Германии. Он уверен, что ситуацию с российским оппозиционным политиком используют для введения новых санкций, а расследование произошедшего — это «издевательство над здравым смыслом».

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали трое ученых, открывших вирус гепатита C. В Нобелевском комитете отметили, что их работа помогла спасти миллионы жизней.

Группа Little Big записала песню для саундтрека фильма «Борат-2» Саши Барона Коэна. Речь идет о кавере на трек «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», который звучит в первом трейлере картины.

Архитекторы и реставраторы направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросили не передавать работы по сохранению объектов культурного наследия строителям. Ранее такой законопроект разработал Минстрой.

В Южном Бутово построят главный спортивный храм страны. На его территории будут паломнический центр, несколько спортзалов, бассейн, балетные классы и музей.

В США был застрелен актер Томас Джефферсон Берд, сыгравший в нескольких фильмах Спайка Ли. Обстоятельства смерти сейчас расследует американская полиция.

Вышло несколько трейлеров: фильма «Главный герой» с Райаном Рейнолдсом в роли персонажа компьютерной игры, картины «Шоу» от автора «Хранителей» Алана Мура и российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F

Другие материалы по темам

Теги
Ведомости
Минприроды
Нобелевский комитет
Минстрой
Люди
Сергей Лавров
Алексей Навальный
Саша Барон Коэн
Владимир Путин
Томас Джефферсон
Спайк Ли
Райан Рейнолдс
Алан Мур
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить