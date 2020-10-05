Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) опубликовано открытое письмо, обращенное к властям регионов в связи с возможным повторным закрытием кинозалов. В организации уверены, что после повторного закрытия многие площадки уже не смогут возобновить работу.

«Чем кинотеатры опаснее, например, магазинов или общественного транспорта? <…> Нет ни одного исследования, которое бы доказывало высокий риск заражения именно в кинотеатре при соблюдении всех противоэпидемиологических мер», — говорится в письме.

Подписавшиеся отмечают, что закрытие кинотеатров в марте этого года не снизило темпы роста заболеваемости в стране. Также они обращают внимание на то, что в кинотеатрах соблюдается социальная дистанция, а после каждого сеанса проводится дезинфекция.

«Разве могут условия в кинотеатре сравниться с потоками людей в магазинах или в общественном транспорте? Кинотеатр — это не маршрутка!», — добавляют владельцы кинозалов.

По их мнению, также важно, что походы в кино помогают людям справиться со стрессом, а значит с психологическими проблемами, в том числе с депрессий, домашним насилием и не только. «Мы не будем говорить о том, что российские кинотеатры, годами исправно платившие налоги, в результате остались практически без каких‑либо мер государственной поддержки <…>

Мы не будем говорить о 35 тыс. сотрудников кинотеатров по всей стране, которые остались без работы, которые не знают даже, в каком статусе они встретят Новый год», — напомнили о ситуации в письме.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорил о повторном закрытии так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

В начале августа, после открытия, российские кинотеатры вернули всего 5% оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.