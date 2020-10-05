Оперштаб опроверг информацию о повторном закрытии границ России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не намерен закрывать границы России из‑за роста заболеваемости COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей штаба.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — сообщили в штабе.

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский допустил, что из‑за увеличения числа заболевших COVID-19 власти могут снова закрыть границы и приостановить международное авиасообщение. «Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — заявил он, отвечая на вопрос о возможных ограничениях в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

Он подчеркнул, что некоторые страны уже применяют аналогичные меры. В качестве примера Рязанский привел Израиль, где власти снова объявили государственный карантин.

На данный момент темп прироста новых случаев коронавируса в России составляет 0,9%. За 4 октября в стране зарегистрировали 10 888 зараженных COVID-19. Общее число случаев превысило 1,2 млн.