Apple заменила эмодзи в маске в новой iOS. Теперь он улыбается, а не грустит

Apple поменяла эмодзи в маске в обновленной iOS 14.2. Если раньше лицо на картинке, как будто скрывало боль, то теперь, напротив, выглядит счастливым.
Emojipedia провела небольшое исследование и выяснила, что новое эмодзи полностью совпадает с улыбающимся смайликом, кроме одной детали — на нем есть маска.
По всей видимости, таким образом компания хочет поощрять ношение масок и отойти от стереотипа, что маски нужны только больным, а их ношение связано с неудобством.
К сожалению, на телефонах со старой версией iOS эмодзи в маске так и останется грустным. Это же касается и других платформ.
Apple не первая, кто решил изображать эмодзи в маске более веселым. Еще в марте такое нововведение представила Samsung.