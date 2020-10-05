Apple заменила эмодзи в маске в новой iOS. Теперь он улыбается, а не грустит

Apple поменяла эмодзи в маске в обновленной iOS 14.2. Если раньше лицо на картинке, как будто скрывало боль, то теперь, напротив, выглядит счастливым.

Emojipedia провела небольшое исследование и выяснила, что новое эмодзи полностью совпадает с улыбающимся смайликом, кроме одной детали — на нем есть маска.