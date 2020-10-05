В Минске пенсионеры вышли на акцию с лозунгом «Бабушки против ОМОНа»

«МБХ медиа» сообщает , что марш начался на площади Независимости. Протестующие прошли мимо здания КГБ, скандируя «Позор», и дошли до Октябрьской площади. Собравшиеся скандируют: «Бабушки против ОМОНа», «Наши годы — сила» и так далее. А на плакатах написано «Пенсионеры за перемены», «Нет геноциду белорусского народа».

В Минске на акцию протеста вышли около сотни пенсионеров. Об этом пишут белорусские интернет-издания и телеграм-каналы.

Nexta пишет, что пенсионеры подошли к зданию МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет), чтобы поддержать протестующих студентов. Они скандируют: «Бабушки за вас».

Митинги в Беларуси начались 9 августа 2020 года, после объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы, и требуют проведения честного голосования. Итоги выборов не признали и страны Евросоюза. Недавно ЕС ввел санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию президентских выборов. В список попали 40 человек, однако Александра Лукашенко среди них нет. После этого Беларусь объявила об ответных санкциях против европейских чиновников, а Россия к ним присоединилась. Также санкции против белорусских представителей власти ввели США, Великобритания и Канада.

Сейчас в Беларуси протестуют не только против украденных выборов, но и против жестокости силовиков по отношению к мирным протестующим.