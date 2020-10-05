В Южном Бутово построят главный спортивный храм страны. С бассейном и спортзалами

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, это будет крупнейший храмовый комплекс Москвы с церковью на тысячу прихожан. На территории объекта также построят бассейн, несколько спортзалов, паломнический центр, балетные классы и музей.

В Южном Бутово построят главный храм для православных спортсменов России. Об этом сообщили в Департаменте градостроительной политики.

Подземная часть храма будет готова к весне 2021 года, когда завершится устройство фундаментной плиты и монолитных железобетонных конструкций. Сам храм будет занимать только десятую часть территории комплекса, пояснил куратор «Программы-200» Владимир Ресин. Остальное пространство займут общественно-культурные и хозяйственные строения.

Настоятелем храма станет духовник олимпийской сборной России, иерей Андрей Алексеев. Тренировать в секциях при церкви будут известные спортсмены, в том числе чемпионы мира.

Сейчас на месте будущего комплекса кладут временные коммуникации, ставят трансформаторную подстанцию и проектируют газовые сети.

«Программа-200» — проект, предполагающий строительство 200 храмов во всех административных округах Москвы, кроме ЦАО. Программа была инициирована патриархом Кириллом в феврале 2009 года. Ранее сообщалось, что на строительство новых церквей в столице прихожане и спонсоры жертвуют примерно 3 млрд рублей ежегодно.