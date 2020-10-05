Вышел трейлер фильма «Шоу» от автора «Хранителей» Алана Мура. Он написал сценарий, а также исполнил одну из главных ролей.

В центре сюжета — загадочный человек с множеством личностей, паспортов и талантов. Он прибывает в английский город, в котором происходит нечто странное. «Пытаясь найти одного человека и некий артефакт для своего настойчивого клиента, он обнаруживает, что тонет в зыбучих песках сумеречного мира мертвых, спящих красавиц, гангстеров-вуду, авантюристов в масках, детективов из 1930-х годов и так далее», — говорится в описании трейлера.

Фильм представят на кинофестивалях во Франции и Америке. Когда он выйдет в прокат или появится на стриминговых платформах, пока не известно.