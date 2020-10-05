Во Владивостоке протестующие рабочие закидали касками нового руководителя и директора компании

Работники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева и нового генерального директора предприятия Романа Кухарука. Об этом пишет VL.ru.

Рабочие протестуют против увольнения Заирбека Юсупова с поста главы порта. По их мнению, отставка Юсупова связана с тем, что он потребовал от FESCO вернуть 19 млрд рублей долга.

«Совет директоров FESCO на требование о возврате средств в градообразующее предприятие Приморья не нашел ничего лучше, как уволить Юсупова», — писали работники в открытом письме, которое направили губернатору Приморья, начальнику управления ФСБ России по Приморскому краю, краевому прокурору и транспортной прокуратуре. В то же время они начали протестовать, требуя восстановить в должности Заирбека Юсупова.

На один из митингов по приглашению профсоюзной организации и приехали Коростелев и Кухарука. Они должны были ответить на вопросы митингующих, однако им так и не дали выступить, закидав касками и освистав, когда они шли к площадке с микрофонами.