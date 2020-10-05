Во Владивостоке протестующие рабочие закидали касками нового руководителя и директора компании

Работники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева и нового генерального директора предприятия Романа Кухарука. Об этом пишет VL.ru.
Рабочие протестуют против увольнения Заирбека Юсупова с поста главы порта. По их мнению, отставка Юсупова связана с тем, что он потребовал от FESCO вернуть 19 млрд рублей долга.
«Совет директоров FESCO на требование о возврате средств в градообразующее предприятие Приморья не нашел ничего лучше, как уволить Юсупова», — писали работники в открытом письме, которое направили губернатору Приморья, начальнику управления ФСБ России по Приморскому краю, краевому прокурору и транспортной прокуратуре. В то же время они начали протестовать, требуя восстановить в должности Заирбека Юсупова.
На один из митингов по приглашению профсоюзной организации и приехали Коростелев и Кухарука. Они должны были ответить на вопросы митингующих, однако им так и не дали выступить, закидав касками и освистав, когда они шли к площадке с микрофонами.
В FESCO рассказали, что руководство обратилось в правоохранительные органы. «Руководители FESCO в потасовку не вступали, получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправданна и недопустима», — заявили в компании.
В 2018 году арестовали крупнейшего акционера FESCO Зиявудина Магомедова по обвинению в создании преступного сообщества. В 2020 году он обвинил главу совета директоров в рейдерском захвате Дальневосточного морского пароходства и заявил, что Коростелев стал президентом компании без всякого конкурса и обсуждения.
Юсупов возглавлял ВМТП с 2016 года, за это время он более чем в два раза увеличил грузооборот порта. При нем компания становилась лучшей в Приморском крае.