В Москве появится ремонтная мастерская для женщин

На собранные деньги девушки хотят создать рабочее пространство, в котором можно не только выполнять заказы, но и проводить образовательные мероприятия для женщин. Например, мастер-классы по ремонту электрики и сантехники, для которых сделают специальные обучающие стенды. «С этими стендами могли бы работать все желающие, самостоятельно собрать/разобрать/прикрутить/повесить/подключить», — рассказывают участницы проекта.

Участницы ремонтной бригады Woman Labour запустили краудфандинг на открытие собственной мастерской, в которой будут проходить мастер-классы, обучающие программы и лекции для женщин. Сбор средств ведется на сайте Planeta.ru.

В рамках образовательной программы будут также запущены серии видеоинструкций и мини-лекций для женщин. Из них можно будет узнать базовые принципы работы с электроинструментами, правила составления плана ремонта квартиры и многое другое.

Чтобы реализовать задуманное, девушкам нужно собрать 500 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на аренду, ремонт и обустройство мастерской, гонорары специалистам и создание мерча. Сейчас им удалось привлечь уже больше 26 тыс. рублей.

Женская ремонтная бригада Woman Labour была организована Юлей и Надей Борец более четырех лет назад. Позже к ним присоединилась Соня Ванеян. Девушки занимаются ремонтными работами различной сложности — от замены розетки, до прокладки электрики и полномасштабных отделочных работ.

«Одна из главных причин, почему к нам обращаются, — это отсутствие пренебрежительного/снисходительного/грубого отношения к заказчицам в процессе общения и работы», — пишут создательницы проекта.