Редакция «Московских новостей» представила историко-культурный проект Moscow Daily News. Он призван показать, какой была первая англоязычная газета СССР, и передать ощущение эпохи, в которой она создавалась. Об этом «Афише Daily» рассказали в издании.

На сайте проекта опубликованы лучшие статьи газеты Moscow Daily News с 1930 по 1939 год: критические заметки и репортажи, интервью и сводки новостей, реклама джазовых вечеров в отеле «Савой» и импортных сигар.

Основные материалы снабжены специальными ремарками, которые рассказывают о судьбе героев публикации, влиянии события на историю страны или показывают, как историческая локация выглядит сегодня.

Кроме того, на сайте проекта можно найти энциклопедию о важных личностях эпохи или посмотреть серию кратких видеолекций на самые разные темы — от киноискусства 1930-х до освоения Арктики — чтобы лучше погрузиться в эпоху.

Над проектом работала команда переводчиков, исторических экспертов и редакторов. Среди них главред российского Esquire и журналисты издания.

Первый выпуск «Московских новостей» (Moscow Daily News) вышел 5 октября 1930 года — ровно 90 лет назад. Газету основали американская левая журналистка Анна Луиза Стронг и английская коммунистка Роза Коэн. Издание рассказывало иностранцам, живущим в СССР, о достижениях молодого государства в науке, политике, технике, спорте и культуре. Материалы готовили советские и зарубежные писатели, нобелевские лауреаты, известные ученые.