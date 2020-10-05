Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета .

В сообщении комитета сказано, что гепатит C — глобальная проблема здравоохранения. А идентификация его вируса помогла спасти миллионы жизней.

«Открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными. Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней», — заявили в Нобелевском комитете.

Алтер, Хоутон и Райс идентифицировали вирус гепатита C в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь. Образцы ДНК взяли у инфицированных шимпанзе.

Традиционно Нобелевская неделя начинается с вручения премии по физиологии и медицине. 6 октября будут объявлены лауреаты Нобелевки по физике, 7 октября — по химии, 8 — по литературе. Кому достанется премия мира, станет известно 9 октября, а 12 октября объявят лауреата премии по экономике.