Little Big записали песню для саундтрека «Бората-2»

Полное название картины Коэна — «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан». Премьера фильма намечена на 23 октября, в сети не утихают споры, является ли сиквел «Бората» культурной апроприацией и оскорбляет ли культуру казахов.

Продолжение комедии начали снимать сразу после того, как в Америке отменили ограничения для киноиндустрии, связанные с коронавирусом. Вероятно, авторы хотели, чтобы фильм вышел перед выборами президента США (они пройдут 3 ноября). В соцсетях неоднократно появлялись кадры со съемок этой картины. Кроме того, Сашу Барона Коэна видели на митинге консерваторов в США, где он пел с ультраправыми расистскую песню про Барака Обаму.

Оригинальный фильм вышел в 2006 году. Он рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, который по приказу Министерства информации Казахстана отправляется в путешествие по США для создания документального фильма. Герой знакомится с западной культурой и, сам того не понимая, высмеивает устоявшиеся американские нормы. Картина собрала в прокате 262 млн долларов по всему миру. Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.