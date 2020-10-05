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В Париже из‑за роста заболеваемости закрывают бары

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:15

Cо вторника, 6 октября, Париж и его пригороды будут причислены к зонам максимальной опасности из‑за высоких показателей заражения коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.

В связи с этим в столице Франции и трех ее пригородах с завтрашнего дня будут введены новые меры, направленные на борьбу с распространением заболевания. Действовать они будут в течение 15 дней.

В первую очередь ограничения коснутся заведений общепита. В частности, владельцам ресторанов придется регистрировать контактные данные своих посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними. Также нужно будет соблюдать полутораметровую дистанцию, принимать оплату только у столиков и закрывать заведения не позднее 22.00.

Бары, рестораны и бистро, не способные придерживаться этих требований, должны будут закрыться с начала действия мер.

Также ограничения вводятся для школ и вузов. Со вторника заведения должны будут перевести половину учащихся на дистанционное обучение.

В воскресенье Франция сообщила о 12 565 новых случаях коронавируса. Максимальный уровень опасности в стране начинает действовать, когда показатель заболеваемости в определенном регионе превышает 250 человек на 100 тыс. населения и не менее 30% коек интенсивной терапии зарезервированы для пациентов с COVID-19.

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