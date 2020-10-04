Загрязнение вод на Камчатке расследуют, умер основатель Kenzo и другие новости дня

Росрыболовство возбудило административное дело из‑за загрязнения Авачинского залива на Камчатке. При этом губернатор края заявил, что ситуация «существенно улучшилась» из‑за уникальной способности океана к самовосстановлению.

В Париже в возрасте 81 года умер японский модельер Кендзо Такада, основатель модного дома Kenzo. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

В России за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса — впервые с мая. В Москве — 3327 новых заражений. Тем не менее мэр Сергей Собянин считает, что ситуация с COVID-19 в городе «несколько стабилизировалась».

Концертному залу имени Чайковского грозит штраф до 300 тыс. рублей за нарушение масочного режима. В ходе проверки выяснилось, что ни сотрудники, ни зрители не носят масок и перчаток.

Московская концертная индустрия в целом потеряла из‑за карантинных мер гораздо больше. По подсчетам экспертов, столичные организаторы не досчитались более 5 млрд рублей из‑за непроданных билетов.

В Дании из‑за риска распространения коронавируса убьют около миллиона норок. У животных на фермах нашли COVID-19, при этом может ли от них заразиться человек, до сих пор непонятно.

В Москве провокаторы из НОД пытались сорвать конференцию по формам безопасного протеста. Они напали на организаторов и охранников, включали музыку и звонили в полицию. На место прибыла Росгвардия.

Появился онлайн-сервис по поиску хозяев для бездомных животных. В нем можно выбрать питомца из московских и подмосковных приютов или стать его опекуном.

В Минске силовики использовали водометы для разгона протестующих. Один удалось сломать — и он начал поливать сотрудников ОМОНа.

Дональд Трамп, который проходит лечение от коронавируса, сказал, что чувствует себя лучше и скоро продолжит участие в предвыборной гонке. Ранее СМИ писали, что состояние американского президента «внушает большое беспокойство».

Во время прошедших президентских дебатов Трамп неоднозначно высказался насчет ультраправой группировки Proud Boys. После этого ЛГБТК-комьюнити захватило хештег #ProudBoys в твиттере и публикует под ним посты со счастливыми гей-парами.

«Кинопоиск HD» выпустит свой первый оригинальный мультсериал для взрослых — «Киберслав». Его разрабатывает независимая студия Evil Pirate.