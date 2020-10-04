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Кендзо Такада, основатель модного дома Kenzo, умер от коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 18:32

Основатель модного дома Kenzo, японский модельер и дизайнер Кендзо Такада умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на представителя дизайнера. Причиной смерти стал коронавирус.

BFM уточняет, что Такада скончался в Американской больнице Парижа.

Карьера японского модельера стремительно пошла вверх после 1970 года, когда журнал Elle опубликовал на обложке фотографию одной из моделей с выставки Кендзо. Уже на следующий год его коллекции были представлены в Нью-Йорке и Токио.

Такада умел эпатировать публику — в 1978 и 1979 годах он устроил показы в цирке-шапито, а сам выехал на сцену на слоне. Одежду японского модельера отличали яркие цвета, природные мотивы, игра с большими пропорциями и силуэтами.

В 1999 году Такада заявил об уходе из модного дома. Сейчас Kenzo входит в концерн LVMH, а его креативными директорами и главными дизайнерами являются Умберто Леон и Кэррол Лим — основатели нью-йоркской марки Opening Ceremony.

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