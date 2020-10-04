На нем видно, как к водомету подбегает молодой человек, открывает боковую крышку и вырывает из машины какие‑то детали. Очевидцы отмечают, что после этого водомет начал хаотично поливать водой все вокруг — в том числе и находящихся рядом силовиков.

В Минске милиция использует водометы для разгона участников «Марша освобождения политзаключенных». Один из водометов участникам митинга удалось сломать — так, что он начал поливать струей воды стоящих рядом сотрудников ОМОНа. Ролик со сломанным водометом первым опубликовало издание Tut.By на своей странице в телеграме.

В Беларуси протесты против результатов выборов длятся уже почти два месяца. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. В результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами голосования, но и недовольные жестокостью силовиков. Митинги в Беларуси почти каждую неделю собирают на улицах сотни тысяч человек.

Только согласно официальным данным, за это время было задержано более 10 тыс. человек, из них сотни получили травмы и ранения. Пять человек погибли.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет, который должен обеспечить транзит власти в стране. Почти все его участники либо насильно вывезены в другие страны, либо задержаны. 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию.